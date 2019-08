Lerici, alla Curia il 7 per cento degli oneri di urbanizzazione

Golfo dei Poeti - 5.400 euro dal Comune di Lerici alla Curia vescovile della Spezia. Un trasferimento dettato da una legge regionale del 1985 che prevede l'erogazione alle confessioni religiose presenti sul territorio di una somma non inferiore al sette per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi annualmente (in questo caso relativi al 2018). L'intero sette per cento va alla Curia in quanto è l'unica realtà religiosa che ne ha fatto formale richiesta.