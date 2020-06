Lerici, al via il centro estivo della Carpanini

Golfo dei Poeti - La Scuola paritaria Carlotta Carpanini Lupi di Lerici ha ripreso lunedì 15 l'attività in presenza (dopo la forzata interruzione prevista dalle normative) con l'apertura del centro estivo per i bambini da 3 a 6 anni.

Il progetto educativo , strutturato dallo staff della scuola diretta da Suor Cecilia, prevede attività prevalentemente all'aperto nel panoramico giardino di cui la scuola dispone.

I bambini frequentanti sono 15, organizzati in tre gruppi, in ossequio alle linee guida ministeriali. È prevista la frequenza settimanale da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,00 con il servizio di refezione.

Il centro sarà funzionante fino al 31 luglio 2020 con turni settimanali ed attività molteplici imperniate su un tema che varia ogni settimana. "Immediata ed entusiasta la risposta delle famiglie lericine, che hanno dimostrato di gradire il ritorno dei loro bambini ad attività educative e ricreative insieme ai coetanei, dopo il lungo, forzato periodo di isolamento", affermano dalla Carpanini Lupi.