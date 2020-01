Lerici accoglie dieci nuove famiglie. E sabato omaggia i bebè

Golfo dei Poeti - Dieci nuovi nuclei familiari in arrivo a Lerici grazie alla terza edizione del bando residenzialità, lanciato nel 2017 dall'amministrazione comunale su particolare spinta del consigliere delegato Marco Muro. Il bando 2019, aperto la scorsa estate, ha ricevuto una ventina di domande e oggi è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Lerici la graduatoria definitiva di quelle accolte. Anzi, si tratta di due graduatorie: una rivolta alle famiglie con figli (quattro posti previsti, altrettanti assegnati), una alle giovani coppie che intendono sposarsi entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria. L'edizione del 2019 ha 'privilegiato' questa seconda categoria, aumentando gli slot a scapito di quelli per coppie con figli, essendo rimasto stabile il numero complessivo di dieci famiglie. Adesso, come da programma, i dieci nuclei riceveranno per cinque anni un contributo di duecento euro al mese per pagare l'affitto, cioè 2.400 annuali.



I bandi 2017 e 2018 hanno consentito a Lerici di incamerare circa trentacinque nuovi residenti, ai quali si aggiungeranno quelli del bando 2019. L'anno appena trascorso ha inoltre donato al comune - ma qui c'è di mezzo la cicogna -, ulteriori quarantacinque cittadini, un numero in linea con quello degli scorsi anni. Lerici è il comune (tra quelli con oltre 5mila abitanti) con il più basso tasso di natalità nella provincia spezzina e il secondo comune (sempre sopra i 5mila) con l'età più alta d'Italia, preceduto dal non distante Fivizzano. In ogni caso, i bebè che hanno visto la luce nel 2019 lericino sabato sono attesi a Palazzo civico per essere omaggiati con le Pigotte Unicef, le simpatiche bambole solidali che da anni diverse amministrazioni comunali donano ai nuovi nati. La cerimonia si terrà alle dieci e mezza.