Lerici, a un passo l'acquisto del Fodo

Golfo dei Poeti - “L'acquisto di Villa Volpara, il Fodo, da parte del Comune di Lerici è ormai prossimo”. Lo annuncia il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, diffondendo la comunicazione con cui il notaio Alessa Apice convoca le parti, privato ed ente, presso il suo studio per il prossimo 9 ottobre per fare il punto sull'atto di compravendita del bene, situato alla Rocchetta. “In vista della stipula dell’atto pubblico di compravendita relativa alla proprietà Il Fodo, chiedo un incontro presso il mio studio il prossimo 9 ottobre alle ore 10 al fine di verificare insieme l’istruttoria e fare il punto della situazione”, si legge nella nota della professionista.



“Il Fodo e i 4.5 ettari di bosco incantato che comprendono la Villa sono patrimonio storico e ambientale – aggiunge il primo cittadino -. Storica sede della tipografia clandestina partigiana e futuro punto di valorizzazione della sentieristica e dei valori costituzionali insieme. Chi sarà Sindaco per il prossimo mandato apporrà un'altra firma storica, per il nostro Comune e non solo. Voglio ringraziare sentitamente l'avv. Luigi Pucci Presidente di Anpi provinciale per il sostegno garantito”. Per il commissario del Parco dei Magra, Pietro Tedeschi, si tratta di un “Ottimo risultato. Subito dopo dobbiamo predisporre un progetto operativo per la ricerca di finanziamenti per la ristrutturazione e la gestione, i fondi ci sono, bastano professionalità e volontà politica”. Così il numero uno di Via Paci ha risposto alla comunicazione del sindaco.