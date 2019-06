Lerici, a inizio luglio cittadini, turisti e barche in Piazza Brusacà

Golfo dei Poeti - Si avvicina il completamento della 'nuova' Piazza Brusacà di San Terenzo. Completate in questi giorni le asfaltature, nei prossimi sarà steso l'asfalto naturale con l'effetto 'sassolini', in linea con quanto fatto nell'altrettanto rinnovata Piazza Cesare Battisti a Lerici. La prima settimana di luglio la piazza, anche se non conclusa al cento per cento, sarà in buona parte praticabile e al suo interno potranno trovare spazio le barche della Pescasport (non naturalmente quelle, circa quaranta, che com'è noto hanno preso la via del Muggiano). Dovrebbe essere pronta sempre per inizio luglio anche la galleria tra Via Gerini e Via Cavour a Lerici, dove sono in corso le ultime rifiniture.