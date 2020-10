Lerici, Stl al lavoro per le luminarie

Golfo dei Poeti - Una poltrona per due su Italia Uno si avvicina e con essa il Natale. I Comuni quindi si attivano per ravvivare il territorio in vista delle festività, le prime da affrontare mascherina muniti. L'amministrazione comunale di Lerici, guidata dal rieletto sindaco Paoletti, ha affidato alla partecipata comunale Sviluppo turistico Lerici l'incarico di predisporre gli allestimenti natalizi, quali addobbi e luminarie, per abbellire Lerici e le sue frazioni in occasione delle feste. Stl, questo comanda Palazzo civico, potrà impiegare a questo scopo fino a 80mila euro.