Lerici, Paoletti: "Parenti dei ricoverati sono chiusi in casa e non hanno sintomi"

Golfo dei Poeti - "A Lerici, come in tutti i comuni d'Italia, ci sono concittadini colpiti dal virus. Non sono in grado di darvi i numeri perché non ho comunicazioni ufficiali dato che, essendo ospedalizzati e non fisicamente presenti nel nostro comune, non ricevo comunicazioni in merito. I loro parenti sono in stato di vigilanza domiciliare disposta da Asl, non hanno sintomi e non costituiscono pericolo perché non lasciano il domicilio. Siate consapevoli che tutti siamo potenzialmente pericolosi, ma per salvaguardarci è sufficiente restare a casa per ridurre al massimo le occasioni di contagi". Così attraverso i social network il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, che ha aggiunto: "Il rispetto delle elementari misure di tutela che tutti state attuando con grande cura sta già garantendo, ne sono certo, la riduzione dei casi di contagio. Ma i risultati saranno percepibili solo tra qualche settimana e solo se proseguiremo nel nostro costante impegno".