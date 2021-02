Lerici, Legambiente: "Invece di ridurre i gavitelli si fanno i pontili"

Golfo dei Poeti - "Attualmente Lerici si affaccia su una rada - perché appunto trattasi di rada, non porto - piccola e gradevolmente vissuta , dove coesistono attività diverse per funzione e tutte di contenute dimensioni: il mercato del pesce, i relativi pescherecci, i servizi a terra per le barche, i 2 piccoli pontili per i traghetti, il pontile del circolo Erix, anch'esso limitato nella lunghezza e così via. Il risultato è una notevole piacevolezza del luogo, la cui varietà di elementi costituisce quel mosaico prezioso per il paesaggio e la vita della comunità.

Purtroppo negli anni le barche in mare sono aumentate a dismisura, e per risolvere il problema invece di affrontare la concreta riduzione del numero di gavitelli, si mette mano ai famosi pontili". Lo si legge in una nota diffusa dal circolo lericino di Legambiente.

"Se ne parla almeno da 30 anni - prosegue il circolo - ma se finora erano rimaste parole questa amministrazione pare decisa a realizzarli, in nome “dell'ordine e della razionalizzazione” degli spazi. Ed ecco che verranno posizionati pontili per centinaia di metri, per ospitare un terzo delle barche ora a gavitello, 420 su 1200. Le immagini ricavate (foto) dal progetto presentato al Comune un anno fa mostrano bene la sproporzione tra le dimensioni del castello e l'enormità del progetto. A ciò si aggiungano otto cabine per i servizi igienici, previste sulla scogliera tra i due attuali pontili dei vaporetti, proprio fronte mare. Per l'ancoraggio, sono previsti 4160 tonnellate (ripeto 4160 ton) di corpi morti in cemento, che ridurranno ulteriormente il ricambio d'acqua, già ora ridotto a causa dell'insabbiamento progressivo".