Lerici, Giorno del ricordo con Pietro Tarticchio

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici convoca un consiglio comunale straordinario in occasione del Giorno del ricordo, la solennità nazionale celebrata il 10 febbraio di ogni anno per onorare la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

Ospite della seduta, convocata per giovedì 11 febbraio alle ore 10:15, sarà il giornalista e scrittore Pietro Tarticchio. Di origini istriane, Tarticchio fu costretto all’esodo nel 1947. La sua famiglia venne duramente colpita: sette membri, tra cui suo padre, persero la vita nelle foibe.

“Attraverso i suoi ricordi e le esperienze da lui vissute avremo l’occasione di approfondire quel tragico momento storico, osservandolo dal punto di vista di un testimone diretto – commenta il sindaco Leonardo Paoletti -. Una pagina drammatica della nostra storia che non dobbiamo dimenticare, nella speranza che l’essere umano impari dai suoi sbagli”.

L’incontro è stato organizzato con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

La seduta del consiglio, in applicazione delle norme anti Covid, si svolgerà a distanza.

Sarà possibile seguire in diretta il consiglio collegandosi al seguente canale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC2-XTmUwFsL0pdgFbEnDwjg