Lerici, Futuro e radici attacca: "Certi lavori non portano voti, ma sono fondamentali"

Golfo dei Poeti - Riceviamo dall'associazione Futuro e Radici



Siamo consapevoli che vi siano lavori pubblici che non attirano voti, di solito sono quelli più necessari alla sicurezza di cittadini ed ambiente e perciò molto più utili.

Sono quelli che richiedono più condivisione, più programmazione, più costanza e meno vetrina. Occorre perciò un completo monitoraggio e conseguente intervento sui canali e sulle fognature. Dopo 4 anni in cui la fortuna ha assistito il nostro territorio con piogge violente praticamente assenti sono bastati due episodi di media intensità per causare malesseri e problematiche su cui bisogna agire con urgenza (stamani è rimasta allagata per alcune ore la strada tra Venere Azzurra e parcheggio della Vallata, ndr).

Perché le piazze di dubbio gusto creeranno anche consenso ma non le si può realizzare a scapito di opere indispensabili. Visto che i soldi ci sono sarebbe stato meglio evitare il declassamento della Venere Azzurra (con conseguente perdita della bandiera Blu), il completamento del risanamento del Carbognano, del Portiolo, del Lizzarella e del canale di via Gerini sia dal punto di vista della regimazione che del controllo degli scarichi abusivi.

Va inoltre considerato urgentissimo intervenire alla Venere Azzurra dove si verificano allagamenti senza precedenti. Su Tellaro abbiamo già detto e non vogliamo ripeterci. Non vorremmo che ci si trovasse a breve ad andare si comodamente tra via Cavour e via Gerini, ma a fare il bagno in un mare di….



Associazione Culturale Futuro e Radici, Lerici