Lerici, 7mila euro per sostenere il progetto solidale della Pubblica assistenza

Golfo dei Poeti - L'amministrazione comunale di Lerici ha deliberato di impegnare 7mila euro a sostegno della locale Pubblica assistenza per 'Assistenza ed aiuti ai cittadini del territorio in tempi di coronavirus e non solo', progetto del valore complessivo di 61mila euro elaborato della Pa assieme a Palazzo civico, medici di base, farmacie, parrocchie, San Vincenzo e Caritas. Tra i servizi: consegna farmaci a domicilio, consegna spesa, ritiro ricette, ricambio vestiario ai ricoverati, spesa solidale, ausilio ai disabili.