Lerici, 542mila euro di multe nel 2020

Golfo dei Poeti - Ammontano a 542mila euro i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, relative a violazioni del Codice della strada, elevate nel comune di Lerici nel corso del 2020. Un anno che, come si legge nella determina che sancisce l'accertamento della somma, ha visto, complice la pandemia e le misure adottate per contrastarla, calare sensibilmente il traffico veicolare, con "un vistoso decremento delle soste in luoghi vietati o non autorizzati". Comunque le multe non sono mancate; oltre mezzo milione, come detto, cioè circa la metà di quanto normalmente prevede l'ente comunale.