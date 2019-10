Lerici, 45mila ai dipendenti comunali come compenso per la performance

Golfo dei Poeti - È di circa 45mila euro l'ammontare complessivo dei compensi accessori assegnati dal Comune di Lerici sulla scorta del Piano della Performance 2018. Somme elargite a dipendenti e loro responsabili a seconda degli obbiettivi e dei risultati dei vari servizi di Palazzo civico. Per l’anno 2018 il personale è stato valutato in base alla performance individuale dai responsabili di servizio a cui è assegnato. Hanno avuto accesso alla valutazione 99 dipendenti su 104 in quanto cinque sono stati assenti nell’arco del 2018 per un periodo superiore a quello consentito dal sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni. La performance individuale massima di ciascun dirigente è pari a 150 punti, per il 33 per cento basati sulla performance organizzativa, per il 47 per cento sul raggiungimento di obiettivi individuali e per il restante 20 per cento sui comportamenti organizzativi e sulla base delle capacità di valutazione dei propri collaboratori. Tutti i servizi comunali hanno ottenuto il punteggio massimo di 50 punti in relazione alla performance organizzativa. I dirigenti dei servizi hanno ricevuto compensi accessori individuali tra i 1.800 e i 2.700 euro; i loro 'sottoposti' tra i 150 e i 350 euro.