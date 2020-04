Lerici, 258 domande per il 'Buono spesa'. Contrazione per le entrate comunali

Golfo dei Poeti - Sono 258 le domande per il 'Buono spesa' arrivate in Comune a Lerici. Ora sarà necessario verificare che tutti i richiedenti abbiano i requisiti per accedere al contributo, che non può andare oltre i 500 euro per nucleo familiare. Per la risposta alle 258 domande sono pronti circa 82mila euro, 30mila dei quali messi sul piatto dal Comune a integrazione degli oltre 50mila arrivati dallo Stato. Primaria volontà di Palazzo civico è rispondere ai bisogni di natura alimentare delle fasce più fragili in questo disgraziato periodo di pandemia da coronavirus. Una situazione che avrà giocoforza delle ripercussioni sulle casse dell'ente comunale. Ad esempio, come illustrato stasera in commissione dal sindaco Leonardo Paoletti, per il 2020 ci si attende un calo da 320mila a 120mila euro per la tassa di soggiorno; da 1.9 milioni a 650mila euro per le multe; da 233mila a 103mila euro per i servizi scolastici; da 558mila a 186mila euro per i canoni delle spiagge, e così via. E sono stime che il primo cittadino ha detto di ritenere ottimiste. Insomma, da un lato meno soldi, dall'altro la necessità di provvedere al sostentamento della cittadinanza, pensando prima di tutto a riempire le dispense delle famiglie. Sul fronte aziende, la consapevolezza che per queste la partita è più di ordine nazionale: “si stanno attivando risposte a livello generale, quali iniziative delle banche e garanzie statali”. In ogni caso, ha chiarito il sindaco, “nessuno resterà indietro”.



L'opposizione ha chiesto – così il capogruppo Andrea Ornati (Cambiamo in Comune) – di “fare attenzione a quella fascia 'media' della popolazione che non è solitamente nota ai Servizi sociali, ma che è in difficoltà... e in difficoltà a chiedere una mano”. La minoranza ha ribadito le proposte di natura economico sociale avanzate nei giorni scorsi per far fronte all'emergenza, tra cui l'incremento del fondo affitti e la calmierazione dei prezzi di alcuni generi alimentari “visto che ora si deve per forza comprare all'interno del territorio comunale”, ha precisato il capogruppo Emanuele Fresco (Passione e competenza), che ha altresì sollecitato un confronto con le associazioni di categoria per ampliare la cognizione delle esigenze comunali. “E sarebbe utile che le informazioni venissero affidate anche all'Alert System della Protezione civile, una cosa utile soprattutto per gli anziani, che hanno meno dimestichezza con internet”, ha suggerito la capogruppo Mariachiara De Luca (Golfo dei Poeti). Dal terzetto dell'opposizione la piena disponibilità di andare ad approvare il bilancio consuntivo in tempi stretti e senza lungaggini di alcun tipo, in modo da agevolare all'ente la predisposizione di strategie per rispondere alla straordinarietà della situazione.



Un po' di dibattito sullo scontro tra i sindaci del centrodestra e del centrosinistra in merito alla gestione della situazione sanitaria – in particolare dal punto di vista comunicativo – da parte di Alisa. All'opposizione non è piaciuto trovare la firma di Paoletti nella replica ai primi cittadini progressisti. Inoltre De Luca, Fresco e Ornati hanno ribadito il loro malumore per il mancato avvio di un tavolo tecnico su case di riposo e Rsa lericine. Infine il primo cittadino ha informato il tavolo - a cui erano presenti anche il vice sindaco Saisi e gli assessori Russo e Toracca - che nel territorio comunale “i positivi al Covid-19 si contano sulle dita delle mani. Sono a casa e hanno sintomi contenuti oppure non ne hanno più e attendono il tampone finale”.



N.R.