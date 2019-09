Lerici, 2.700 euro di rimborsi per le cremazioni

Golfo dei Poeti - A Lerici gli spazi nei cimiteri non sono certo strabordanti. Questo anche perché i processi di mineralizzazione delle salme, complice la costituzione del terreno, va solitamente a rilento, andando a incidere sulla 'liberazione' dei posti a terra, che può essere effettuata solo a processo concluso. Anche per questo, dal 2009, è previsto per delibera, a titolo di incentivo, il rimborso del 30 per cento delle spese di cremazione dei cari estinti. Giusto in questi giorni Palazzo civico ha dato l'ok alla liquidazione di 2.700 euro divisi tra quattordici persone che, nel terzo trimestre 2019, hanno proceduto alla cremazione dei loro defunti.