Legambiente e Utl ricordano Calzolari: "Coltiveremo il ricordo del suo impegno e del suo amore"

Golfo dei Poeti - Il circolo Legambiente Lerici vuole ricordare il prof. Enrico Calzolari, che "con noi condivideva la passione per il territorio, da lui conosciuto ed amato come raramente accade. Passione che ci è stata di grande aiuto in numerose istanze affrontate insieme. Coltiveremo il ricordo del suo impegno e del suo amore nel tutelare la bellezza dei nostri luoghi e dei nostri paesaggi". Anche l'Utl di Bolano per bocca della presidente Maria Filomena Vortice in rappresentanza del Comitato Operativo e degli iscritti tutti, esprime alla famiglia Calzolari le più sentite condoglianze per la dipartita del loro caro. "Più volte il professor Enrico ha operato nella nostra "Università" donando anche a noi una particella del suo Tempo fitto di impegni e responsabilità. Per la qual cosa sempre abbiamo espresso la nostra gratitudine, evidenziandone esplicitamente la competenza, la professionalità, le doti umane e comunicative. Ma, al di là di ogni parola, io credo che un'aula gremita di persone - sempre molto attente - sia stato per Lui ogni volta il dono più gradito.