Legambiente: "Per i pontili galleggianti di Lerici si faccia una VIA"

Golfo dei Poeti - "Sui Pontili galleggianti, Legambiente Lerici così come la Società Marittima di Mutuo Soccorso si sono sempre dichiarati contrari, già dalle prime proposte di qualche decennio fa fine alle più recenti, compresa l’attuale, a prescindere dal colore politico delle amministrazioni proponenti". E' quanto si legge in una nota dell'associazione ambientalista, che prosegue: "Gli argomenti di contrarietà al progetto sono tanti e condivisi da buona parte della cittadinanza. Dell’attuale progetto non è ancora chiaro lo stato dell’iter autorizzativo e, come associazione, riteniamo debba essere sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Vista l’invasività della proposta progettuale è giusto e doveroso, specialmente da parte dei proponenti, evidenziare con il massimo di chiarezza e partecipazione tutte le criticità presenti e di prospettiva. Per finire facciamo presente che le persone che rappresentano e parlano per Legambiente le decide Legambiente stessa".