Legambiente: "Che fine ha fatto la Vas sul Masterplan della Palmaria?"

Golfo dei Poeti - "Da diverso tempo non si parla più di un tema fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio: il Masterplan previsto per l’isola della Palmaria. Dopo le vicende di quasi un anno fa, culminate con la cerimonia che ha sancito il passaggio dei beni presenti nell’isola dalla Marina Militare al Comune di Porto Venere, non se ne è più saputo nulla. O meglio, siamo a conoscenza di alcuni fatti circoscritti messi in campo dal Comune di Porto Venere che fanno pensare a una politica del carciofo, ovverosia affrontare la questione Palmaria con atti apparentemente non legati tra di loro, questo forse anche per impedire un reale controllo da parte dei cittadini di questo processo : delibere o determine dirigenziali in cui si nominano alcuni professionisti a realizzare studi che sono senza dubbio propedeutici all’avanzamento del Masterplan stesso". Eppure come Legambiente, firmataria della nota, assieme alle altre associazioni e ai movimenti che si sono battuti in questi anni contro la logica del Masterplan, ha sempre chiesto una visione d’insieme del progetto e che esso sia ricondotto alle procedure di legge che sono quelle attinenti alla Valutazione Ambientale Strategica: "E' per questo che ci domandiamo: che fine ha fatto la Valutazione Ambientale Strategica del progetto di Masterplan? Sta andando avanti o è ferma? Non è dato saperlo, e per questo chiediamo con forza alla Regione Liguria e al Comune di Porto Venere di fare chiarezza su questa procedura. Un tema così importante come il futuro dell’isola Palmaria non può essere messo ai margini della conoscenza e della partecipazione pubblica. Per questo, oltre a far avanzare la procedura di VAS, chiediamo anche che sia realizzata un’Inchiesta Pubblica (come previsto dalla legge regionale) atta a coinvolgere tutti gli attori in campo sulla vicenda Masterplan, ad iniziare dalla cittadinanza". Nei prossimi giorni Legambiente intensificherà le nostre iniziative affinché la Regione Liguria e il Comune di Porto Venere escano da questa situazione.