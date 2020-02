Lega navale Lerici, il grazie del presidente Moglia dopo l'evento di Villa Marigola

Golfo dei Poeti - Si è tenuta sabato scorso a Villa Marigola la conferenza “La Lega Navale tra mare, sport e tradizioni” organizzata dalla Lega navale lericina. Il presidente Maurizio Moglia esprime il proprio ringraziamento ai tanti soci ed amici intervenuti. Obiettivo dell’ incontro, diffondere la conoscenza delle attività che l’associazione svolge sul territorio, per sensibilizzare tutti, ma in particolare le giovani generazioni, alla conoscenza e all’amore per il mare.

“Voglio ringraziare tutti i soci e gli amici della Lega Navale di Lerici che sono intervenuti all’appuntamento di sabato e che con il loro supporto contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi per i quali la nostra associazione si impegna ogni giorno” sottolinea Maurizio Moglia “un ringraziamento particolare va alle autorità presenti: al Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, agli assessori della giunta comunale, al Sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli e al Comandante dell’Ufficio Marittimo locale di Lerici 1° M.llo Np Cristian Apollonio, sempre presenti nel sostenere gli obiettivi della Lega Navale” continua il Presidente Moglia. “Un grande grazie ai nostri relatori, soci della Lega Navale e amici dell’associazione che hanno dedicato il loro tempo e tanta passione, per arricchire di contenuti interessanti il convegno di sabato scorso e che condividono con noi impegno, volontà e l’ obiettivo di preservare e valorizzare il mare e le bellezze del nostro golfo. Fare rete e creare momenti di sinergia e condivisione è fondamentale per sensibilizzare tutti, ma soprattutto i giovani, alla tutela del nostro territorio e all’amore per il mare. Un ringraziamento doveroso” conclude Moglia “va anche ai nostri sponsor: Banca Mediolanum- ufficio dei consulenti finanziari della Spezia, Bar Corona, Beppe Nautica, Bontà Nascoste, Buggemi Yacht broker & Charter, Cristal Bistrot, Enoteca Garibaldi, Follia Pizza e Cibo, Grace weddings & Custom events, Ho-Re-Ca Diffusion Lunezia distribuzione bevande, Immobiliare Casati Milano, La Griglia, La Mano di Fatima trattoria e pizza, Lay Line, Ristorante Golfo dei Poeti, Villa Marigola Eventi, che con il loro sostegno permettono lo svolgimento delle nostre numerose attività”.