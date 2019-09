Le meravigliose Mg in arrivo a Porto Venere

Golfo dei Poeti - Porto Venere si prepara per ospitare, sabato 14 settembre, il raduno della sezione toscana del Club Mg Italia diretta dallo spezzino Giampiero Cargiolli. Sarà una giornata davvero speciale con partenza dall’Nh Hotel di Via XX Settembre, diretto dal socio Mg Fabrizio Trivelloni. Il programma per i partecipanti al raduno è organizzato nei minimi dettagli e ci sarà la possibilità di visitare alcune delle chicche del territorio a partire dal Museo navale, prevista per sabato 14 settembre, alla quale seguirà una cena di gala. Le iniziative entreranno nel vivo domenica con la partenza tra le 9.30 e le 10 in un percorso che toccherà sia Porto Venere che le l’entroterra.

Una volta giunte nel suggestivo borgo le Mg saranno posteggiate davanti al ristorante da Antonio La Marina. L’escursione poi proseguirà sulla Palmaria con un giro per gli equipaggi all’arcipelago che comprende Palmaria, Tino e Tinetto oltre alla grotta Byron e Azzurra. La giornata si concluderà con un pranzo e una passeggiata fino a San Pietro, Castello Doria oppure a San Lorenzo per chi lo vorrà. (informazioni: 3483525353).