Le antiche rovine di Barbazzano sono pulite grazie agli studenti

Obiettivo centrato: rendere maggiormente fruibile l’area e il posizionamento di adeguata cartellonistica esplicativa.

Golfo dei Poeti - Completati venerdì scorso, 29 marzo, i lavori di pulizia nel sito di Barbazzano da parte degli alunni dell’Istituto Scolastico Parentucelli - Arzela’ di Sarzana, l’attività fa parte del Progetto PON FSE- Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico che è stato finanziato grazie alla aggiudicazione del bando da parte dell’Istituto. Il progetto, “Un luogo per amico: il borgo di Barbazzano”, ha la finalità di valorizzare le antiche rovine

dell’insediamento attraverso la pulizia delle rovine per rendere maggiormente fruibile l’area e il posizionamento di adeguata cartellonistica esplicativa.



Il presidente Tedeschi si sente di ringraziare per il progetto: “Un grande lavoro che ha coinvolto 25 studenti, che ringraziamo ad uno ad uno: Battaglia Alice, Bernardini Fabrizio, Boldrini Andrea, Costa Antonio, Dadà Melissa, Delfreo Simone, Dell’Amico Daniel, Faloia Fabio, Franceschini Selene, Gigliozzi Matteo, Guastini Edoardo, Iannotta Marco, Lenoci Manuel, Lippi Alex, Logiudice Enrico, Mayta Abramo, Moldovan Tonut Gabriel, Palagi Corrado, Peonia Maverik, Piccioli Luca, Prandi Tommaso, Ponzanelli Edoardo, Rosolek Manuela, Simonelli Giorgio, Tineo Junior Ismael. Ragazzi meravigliosi, professionalmente preparati; un grazie particolare va alla Dirigente scolastica Vilma Petricone ed agli insegnanti Monica Nicoli, Maristella Storti e Riccardo Simonelli molto attenti e consapevoli.

Ci sentiamo di ringraziare inoltre il Comune di Lerci, nella persona dell’assessore ai lavori pubblici ed alla gestione del patrimonio, Marco Russo, che ha concordato e condiviso l‘ iniziativa. Infine ringraziamo le nostre guardie parco Gioia Pagano e Gino Cabano per la fattiva collaborazione, hanno seguito i ragazzi e, in modo particolare Gino Cabano ha potuto raccontare ai ragazzi la storia di Barbazzano, parte integrante del nostro passato. Aver osservato al lavoro questi ragazzi riempie di gioia e ci aiuta a pensare che questo mondo ha sicuramente un futuro più attento alla natura ed alla salvaguardia ambientale”.