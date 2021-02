Le Grazie, lavori per 140mila euro sul litorale lato Varignano

Golfo dei Poeti - Due mesi di lavori per il ripristino delle strutture di banchina nel litorale orientale della baia di Le Grazie, tra "la pineta" e l'ingresso della base Comsubin di Varignano.

L'Autorità di sistema portuale ha infatti affidato l'intervento alla società Altea Srl per 134.490,99 euro, oltre a 4mila euro per oneri per la sicurezza.



Nello specifico si tratta di opere di manutenzione del litorale, dove si sono formati sgrotti e accenni di cedimento che verranno riempiti o consolidati con sottofondazioni. Lungo la passerella di Passeggiata Braccini ci saranno interventi di manutenzione delle superfici di banchina e sarà effettuato un consolidamento anche della scogliera che si trova subito prima dell'area di competenza della Marina militare.