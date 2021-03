Le Grazie, dibattito social sui progetti futuri e sui mattoni rimossi in Piazza Caduti per la libertà

Golfo dei Poeti - C'è un'area, a Le Grazie, che è al centro dell'attenzione social degli abitanti. E' quella che ospita i giardini di fronte alla sede della Forza e coraggio, a pochi metri dall'ingresso del Cantiere Valdettaro. E' su quello spazio, Piazza Caduti per la libertà, che si è focalizzato il dibattito all'interno del gruppo "Il Comune siamo noi", comunemente utilizzato dall'amministrazione comunale per comunicare ai cittadini le notizie di servizio e per scambiare opinioni e fornire spiegazioni.



Il post che ha acceso la miccia è stata lanciato da Paolo Negro e mostra una foto di un progetto per la piazza del paese, non ancora presentato e discusso con i residenti, oltre ad un disegno che prevede la realizzazione di un pontile a due bracci nel centro della baia, un'idea che era stata proposta dalla stessa proprietà del cantiere nel 2015.

"Sarebbe bene che l'amministrazione prima di decidere promuovesse un'assemblea popolare per spiegare e magari recepire anche nuove idee", consiglia un commerciante graziotto, mentre un altro utente manifesta i suoi dubbi sul fronte manutentivo: "In poco tempo il legno diventerà come quello dei parcheggi di Case Rosse e Fezzano". Ma c'è anche chi teme per la balneazione: "Si chiuderà il porto dove sono ormeggiate le barche d’epoca e la balneazione sarà revocata visto l'inquinamento", scrive il presidente del Comitato Ormeggi.

Pioggia di critiche anche dalle mamme: "Non riescono a dare un po' di vernice ai giochi dei bimbi e mettono queste strutture".

Decine di commenti, ma nessun intervento da parte dell'amministrazione comunale, eccezion fatta per l'ex vice sindaco Paola Barsotti, in risposta al consigliere di opposizione Franco Talevi: "Il delitto è stato commesso ormai tanti anni fa, a volte gli errori del passato si ripercuotono inevitabilmente nel futuro".



Ma se i possibili progetti futuri su Piazza Caduti per la libertà e sullo specchio acqueo fanno discutere, anche i fatti del presente non sono da meno. Nelle ultime ore, infatti, i graziotti si sono concentrati sul post di Giuseppe Lo Presti, corredata di fotografie che ritraggono una specie di costruzione realizzata con i mattoncini da giardino rimossi dal pavimento. Un atto vandalico o solamente il gioco di qualche bambino? La discussione si è animata non poco tra chi vede nell'episodio un segno dei tempi e della maleducazione delle nuove generazioni e chi invece ritiene che i problemi siano altri, come la manutenzione dei giochi per i bambini e il rispetto della salute.