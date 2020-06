Le Grazie, al posto del rudere la nuova sede della Protezione civile

Golfo dei Poeti - Il sindaco Matteo Cozzani ha parlato senza mezzi termini di un momento storico, per il borgo di Le Grazie, che vede finalmente scomparire un rudere, e per la Protezione civile di Porto Venere, che nel giro di un anno avrà una nuova sede.

"Finalmente leviamo questo scempio dal paese", ha dichiarato il primo cittadino questa mattina, quando si è svolta la cerimonia del primo colpo di benna all'edificio che lascerà spazio a una nuova palazzina.



All'avvio dell'abbattimento della ex sede direzionale del cantiere Savoia, in Via dei Calafatti, c'erano anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e l'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone.

"Finalmente dopo oltre 40 anni viene rimosso un rudere che occupava un'area tra le più pregiate del golfo. Questo intervento - ha detto Toti - dimostra che noi investiamo per la Protezione civile nella nostra Regione: lo facciamo sin dal nostro insediamento e abbiamo rinnovato di recente i mezzi che compongono la colonna mobile. Questa nuova sede sarà un presidio a difesa del territorio ed è baricentrica rispetto a quello del comune di Porto Venere. L'impiego di queste risorse aumenterà la sicurezza per i cittadini e consentirà di operare al meglio come Protezione civile, settore della macchina amministrativa che a suon di emergenze abbiamo visto quanto sia importante".



Per la demolizione dello stabile e la realizzazione di quello nuovo il Comune di Porto Venere ha stanziato 110mila euro, mentre dal Fondo strategico regionale ne sono arrivati 400mila.

"Il tutto però - ha aggiunto Giampedrone - rientra in un intervento più complessivo che ha visto completare l'adeguamento del tratto conclusivo del Canale Ria, così da consentire la realizzazione della sede".

I lavori, che dureranno circa 9 mesi (260 giorni consecutivi), prevedono il completo rifacimento della struttura, che si svilupperà su due piani per una superficie totale di circa 130 metri quadri, all'interno della quale potranno essere svolte le attività connesse al servizio di Protezione civile, grazie alla presenza di tutte le necessarie dotazioni tecnologiche. E' previsto anche un impianto idrico esterno di ricarica mezzi di soccorso ed un servizio igienico pubblico esterno, rimovibile e fornito di vasca settica interna, da collocare in prossimità della struttura ma con possibilità di dislocare altrove, all'interno del territorio comunale, qualora le esigenze lo richiedano.



"Questa opera - ha concluso Cozzani - è una promessa mantenuta dalla nostra amministrazione e un altro ulteriore importante passo avanti per raggiungere l'obbiettivo strategico di ottimizzazione del territorio, in linea con l'intervento di ristrutturazione della Locanda San Pietro e con il piano di valorizzazione dell'Isola Palmaria. La nuova sede rappresenta anche un riconoscimento per tutti i volontari che in questi anni sono sempre stati al nostro fianco durante le emergenze e che anche in questo periodo di grave emergenza sanitaria hanno ricoperto un ruolo fondamentale, dimostrando un grande legame con territorio, sacrificando tempo e spendendo energie per bene della nostra collettività e che non ci stancheremo mai di ringraziare per questo".



"Finalmente dopo 7 anni hanno ottenuto tutte le autorizzazioni per costruire nella zona rossa, ora aspettiamo un progetto complessivo dell'intera area. La difficoltà sarà restituire i soldi del finanziamento, speriamo bene", ha commentato sarcastico un volontario della Protezione civile presente a margine della cerimonia.