Lavori conclusi alla curva del Cavo, 15 giorni per presentare eventuali istanze di credito

Golfo dei Poeti - Il Comune di Porto Venere avvisa che l'11 febbraio scorso sono stati ultimati i lavori di “Manutenzione straordinaria strada comunale via Olivo nei pressi della curva panoramica in località Cavo”, da parte dell'impresa Geom. Andrea Pasquali, pertanto di invita chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare al Comune, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data del 27 febbraio, istanza corredata dai relativi titoli, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.