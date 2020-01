Lavori Garibaldi, cinque aule disponibili grazie a deroga Vigili del fuoco

Golfo dei Poeti - Vano scale principale interdetto e attività didattica svolta soltanto al piano terra dell'edificio con utilizzo dello spazio mensa e del centro di aggregazione Albero blu. Questa stamani la situazione alla scuola primaria Garibaldi di San Terenzo, frequentata da un centinaio di bambini. Uno scenario dettato dall'ordinanza diramata dai Lavori Pubblici del Comune di Lerici in cui si spiega che la situazione potrà tornare alla normalità solo una volta terminati i lavori necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza. Tutto è cominciato quando il 21 gennaio scorso l'Istituto comprensivo Isa 10 di Lerici ha segnalato a Palazzo civico la presenza di due fessurazioni con piccoli distacchi di materiale nel soffitto della rampa di scale nell'androne principale. E nella prima mattina di sabato 25 gennaio l'ing. Carpentieri dell'ufficio Lavori pubblici è intervenuto per le opportune verifiche di competenza ravvisando la necessità di più approfondite verifiche. L'esito, come detto, è stata la chiusura del vano scale e la conseguente interdizione dei piani primo e secondo. Il problema, come spiegato nella comunicazione inviata ieri dalla scuola ai genitori, è che “sia pericoloso svolgere le lezioni senza che siano disponibili a ciascun piano due uscite”.



Tuttavia oggi pomeriggio il quadro è cambiato in seguito a una serie di riflessioni operate dall'amministrazione. “Parliamo di un intervento circoscritto – ha spiegato a CdS il sindaco Leonardo Paoletti -, necessario per risolvere un problema strutturale della scala. Oggi la ditta incaricata ha già fatto un'analisi approfondita del problema, che sarà risolto con tre-quattro giorni di lavori. Grazie a una deroga dei Vigili del fuoco, sarà possibile utilizzare in sicurezza cinque aule, due al secondo piano, due al primo e una al pianterreno. L'accessibilità alle stesse è resa pienamente possibile dalla scala di emergenza”. La novità della disponibilità di alcune aule potrà senz'altro dare conforto ai non pochi genitori che tra ieri e oggi hanno manifestato una certa preoccupazione sia per il problema alla scala in sé, sia per la prospettiva di allestire le aule nella sala mensa. Tant'è che le famiglie hanno valuta l'ipotesi di chiedere un incontro all'amministrazione comunale per avere chiarimenti e garanzie sulla sicurezza del plesso e sullo svolgimento dell'attività didattica.