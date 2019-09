Lavori Carbognano, Fresco: "Pressioni Comune? Russo legga atti e non speculi"

Golfo dei Poeti - “L'assessore Russo, in riferimento ai lavori del Carbognano, parla di un intervento atteso da anni e ora completato grazie alle pressioni dell'amministrazione. È meglio che l'assessore vada a leggersi gli atti, se ne è capace, perché le cose stanno diversamente. Bisognerebbe smetterla di sparare cose a caso – non so se per malafede o per incompetenza – e di fare speculazione politica”. L'ex sindaco di Lerici Emanuele Fresco interviene rispondendo a quanto apparso su CDS nei giorni scorsi (QUI). “Con determina 378 del 3 agosto 2009 – spiega il consigliere di opposizione – la Provincia della Spezia dava il nulla osta al Comune di Lerici per l'esecuzione delle opere di adeguamento idraulico del Canale Carbognano. Ma il nulla osta aveva delle condizioni, l'inosservanza delle quali – anche soltanto di una – avrebbe portato lo stop ai lavori. Una condizione era che il primo e il secondo lotto dei lavori di adeguamento del canale dovevano essere realizzati contemporaneamente. Cioè che gli interventi relativi al silos dovevano aspettare quelli previsti per il parcheggio attualmente in realizzazione nella proprietà Giorgi. Quindi le chissà quali pressioni di cui parla Russo non c'entrano, semplicemente occorreva aspettare che partissero i lavori del parcheggio: non farlo avrebbe portato al blocco dei lavori”.