La festa di Avvenire verso la chiusura, il programma e i vicintori del premio "Madonna di Maralunga"

Golfo dei Poeti - Nell’ambito della festa di Lerici, lunedì sera, c’è stata l’annunciata premiazione dei vincitori del premio letterario e di poesia “Madonna di Maralunga”. Per le due sezioni riservate ai ragazzi e ragazze della scuola media di Lerici – San Terenzo il tema di quest’anno era “Un giorno, guardando il mare…”. Per la narrativa, i vincitori sono stati, nell’ordine, Camilla Piccolo (2.a A, Lerici), Giulia Scirocco (2.a B, Lerici) e Leonardo Breschi (3.a B, Lerici). Per la poesia, invece, hanno vinto, sempre nell’ordine, Carolina Mazzi (2.a A, San Terenzo), Alessio Ianniello (2.a A, Lerici) e Cristian Overa (1.a A, Lerici). Veniamo ora alle persone adulte, per le quali il tema era un verso di Rainer Maria Rilke, “Dovunque c’è molta bellezza”). Per la sezione narrativa sono risultati vincitori, nell’ordine, Carlo Banchieri di Livorno, Giorgia Castagna di Lerici e Adriana Desiderio della Spezia. Per la sezione poesia, nell’ordine, Maria Franca Alieta di Castelnuovo Magra, Vittorio Arcolini di Carrara e Nucci Gilardoni Gosio di Brescia. A tutti le nostre felicitazioni. e complimenti agli organizzatori.

?L?a festa dell’”Avvenire” termina oggi a Lerici con la celebrazione della Messa delle 18.30 nella chiesa parrocchiale, motivo anche di rendimento di grazie per la buona riuscita dei nove giorni dedicati al quotidiano cattolico. Di seguito, a partire dalle 19.30, aprirà i battenti la collaudata struttura ricettiva del parco giochi della casa canonica, dove si terrà l’ultima delle quattro “cene insieme” a base di prodotti tipici locali, in particolare marinari, e di vini del territorio. Tutti sono invitati. Al termine della serata, una preghiera conclusiva e l’arrivederci all’edizione 2020.