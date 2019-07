La consigliera: "Aiuola deturpata dai bambini. Sono tutti zingarelli?"

Golfo dei Poeti - L'aiuola di Piazza Bastreri, a Porto Venere, non scoppia di salute. E la consigliera di maggioranza Giovanna Angelino, ex assessore, intervenendo sul gruppo Facebook 'Il Comune siamo noi' punta il dito contro quelle mamme che non stanno dietro ai loro pargoli. "Questo è lo stato dell'aiuola dì Piazza Bastreri, tutte le mattine, dopo una normale giornata di gioco dei bambini, in estate come in inverno - scrive la Angelino postando foto dell'aiuola scarmigliata - Ai bordi, in genere, bottigliette e coppette di gelato abbandonati sotto gli occhi delle mamme... perché avranno delle mamme questi angeli? O sono tutti minori abbandonati? O zingarelli? O extracomunitari? Dai, lamentiamoci dello stato delle aiuole: ci vorrebbero fiori, siepi curate, rose blu e tulipani... Questi angeli 'rancano' anche i sassi incollati e passano il tempo deturpando l'aiuola".