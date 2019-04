La Marittima: "Intitolare la galleria pedonale ai naviganti lericini"

Si dibatte sul nome del tunnel tra le vie Gerini e Cavour, di imminente inaugurazione.

Golfo dei Poeti - "Come Società Marittima di Mutuo Soccorso, che da 167 anni segue i Marittimi lericini, proponiamo di dedicare la Galleria Via Gerini - Via Cavour , di prossima apertura, ai Naviganti lericini, la categoria principale da secoli del borgo, che da sempre porta il nome di Lerici su tutti i mari del mondo". Così la Marittima lericina interviene nel dibattito innescattosi ieri (vedi QUI). Lo storico sodalizio così prosegue: "Dalle Repubbliche marinare, ai grandi velieri oceanici lericini ottocenteschi. Armatori, comandanti, equipaggi che hanno portato benessere, cultura, democrazia con sacrifici e a volte tragedie. Una tradizione che è continuata per tutto il '900 con i Comandanti dei più bei Transatlantici, i migliori chef, le migliori brigate di sala e cucina, i maestri di casa, nostromi e marinai, ma anche su mercantili, gasiere, petroliere e sulle più sgangherate 'carrette'... che li ha fatti preferire a tutte le Compagnie armatoriali, alle principali Società di Catering, alle più importanti Agenzie di Shipping. Anche oggi, magari in numero molto inferiore ad un tempo, ma con alte professionalità. Un futuro per le giovani generazioni. Pensiamo che questa proposta possa andare bene a tutti. Ogni famiglia lericina ha avuto padri, nonni, avi imbarcati, senza dimenticare le donne, vere manager, a portare avanti gli affari i avéi".