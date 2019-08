La Festa dell'emigrante consolida l'amicizia con la comunità sarda

Golfo dei Poeti - Gemellaggio all'insegna delle tradizioni e della riscoperta della cultura locale, passando dalla buona cucina e dai piatti più rappresentativi delle comunità, tra la Pro Loco delle Grazie e l'associazione Sa Bastia che raccoglie molti sardi, ma non solo, che abitano nello spezzino.

L'occasione è stata la serata dedicata alla festa dell'emigrante che ogni estate si svolge alle Grazie, in questa particolare ricorrenza molti dei graziotti che per motivi di lavoro o per altre necessità sono andati a vivere fuori dal borgo, rientrano nella frazione per un momento conviviale. Il tema della festa è stato allargato anche agli "amici" di Sa Bastia che, in gran numero, sono anch'essi caratterizzati dal fatto che si trovano a vivere lontano dalla propria terra d'origine. Un gemellaggio nato così all'insegna della condivisione e dell'accoglienza che rafforza il già forte legame tra le due associazioni. A suggellare il tutto una cena a base di prodotti tipici sardi, cucinati rispettando le più classiche tradizioni della cucina isolana. Uno scambio che segue la visita del volontari della Pro Loco, con i piatti tipici graziotti, alla giornata organizzata in primavera da Sa Bastia durante il recupero delle mura ottocentesche della Spezia.