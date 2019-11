L'idea: "Un santuario per delfini reduci da vasche e parchi divertimento"

Golfo dei Poeti - Dopo aver accolto, in occasione di Suoni dal Golfo 2019, l'attrice e regista libanese Nadine Labaki, candidata all'Oscar per il miglior film straniero con 'Cafarnao', Lerici si appresta a ritrovare il profumo di Academy Awards. Accadrà sabato 9 maggio, quando al cinema teatro Astoria sarà proiettato The Cove, la baia dove muoiono i delfini, il documentario denuncia sui delfinari che nel 2010 ha vinto l'Oscar di categoria nel corso della stellare notte losangelina. La pellicola, diretta da Louie Psihoyos, è incardinata sull'affascinante vicenda si Richard O'Barry, classe 1939, ex addestratore di delfini – fu lui a occuparsi di quelli della fortunata serie tv Flipper - convertitosi alla causa animalista e fondatore, nel 1970, di Dolphin Project. E il pubblico dell'Astoria O'Barry non lo vedrà solo sullo schermo, ma anche in sala, visto che l'attivista farà tappa in Via Gerini per presentare The Cove e raccontare la sua esperienza.



A presentare l'iniziativa stamani in sala consiliare è stata l'attivista spezzina Giuliana Santoro. “The Cove – ha spiegato - ha acceso i riflettori su uno dei più grandi crimini a danno della natura: il massacro dei delfini di Taiji, un piccolo paese sulla costa sudoccidentale del Giappone. Prima che fosse realizzato il documentario, girato in segreto, non se ne sapeva niente. Anche gli stessi abitanti di Taiji non lo sapevano e le autorità raccontavano loro che il colore rosso dell'acqua era dovuto alla fioritura di un particolare tipo di alga. The Cove ha permesso di svelare questo terribile segreto”. Un segreto che funziona così: “Per sei mesi all'anno, da settembre a marzo – ha continuato Santoro -, una flotta di imbarcazioni intercetta le millenarie rotte migratorie dei delfini e con delle barre metalliche va a creare un muro di suono che disorienta gli animali spingendoli all'interno della baia di Taiji. Qui accorrono addestratori e buyer di delfinari e parchi marini per selezionare i delfini da destinare a una vita di cattività. Quelli che non vengono scelti sono barbaramente massacrati. Il rapporto è 17 a 1: per ogni delfino prelevato per il circuito della cattività – che ancora troppe persone ritengono un legittimo intrattenimento -, 17 finiscono uccisi”.



L'impegno contro la cattività del delfini (in particolare quelli a finire in vasche e piscine sono tursiopi) comprende anche il fornire ad animali finalmente liberati un ambiente adatto alle loro esigenze, giocoforza diverse da quelle di un cetaceo che è sempre stato libero. “L'ultimo santuario costituito da O'Barry – ha proseguito Santoro -, a Bali, in Indonesia, ospita due delfini che vivevano reclusi nelle piccolissime vasche di un albero. Uno è diventato quasi cieco a causa dell'altissima concentrazione di cloro. Il nostro auspicio è che Ric riesca ad arrivare a Lerici un paio di giorni prima della proiezione. Vorremmo mostrargli il nostro golfo in modo che possa capire se ci siano le condizioni per creare un santuario del genere. Sarebbe una cosa bellissima da realizzare per tutta la comunità, con il supporto delle istituzioni”. Solo una suggestione, per ora. Ma l'idea c'è. L'idea di un santuario nel Santuario Pelagos, il quadrilatero dei mammiferi marini l'adesione al quale è stato una significativa iniziativa ambientale traguardata dall'attuale amministrazione comunale lericina.