L'avvertimento: "Fate la spesa nel vostro comune e abbiate pazienza che il momento è complicato"

Golfo dei Poeti - "Sulla spesa facciamo sintesi: ogni cittadino va nel comune di residenza. La lettera della norma è chiara e parla di confine, e non prevede deroga in base alle distanze dal confine. Siamo in allerta sanitaria adeguatevi e siate pazienti, non si stravolge nessuno se fa un chilometro in più in macchina". Così Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, si rivolge ai suoi concittadini, chiarendo ancora una volta i comportamente da tenere: "Le frazioni di Senato e Canarbino rientrano nello stato di necessità che consente lo sconfinamento, essendo interclusi vanno a Romito e Pitelli. Ciò che dovete comprare è solo l'essenziale e a Lerici c'è pressoché tutto. Se qualcuno non trova prodotti per allergici che siano essenziali si può spostare in altro comune per motivi di salute. Trovare i banchi vuoti può essere un caso: comprate altro o spostatevi in altro negozio. A Lerici ce ne sono molti".



Continua Paoletti: "Se il Governo ha scritto certe cose e poi dice che ne potete fare anche altre (es. sconfinare per andare al negozio più vicino) non interessa. Doveva scrivere quale eccezione alla regola e non raccontare, dopo la firma, che fa lo stesso. Perché dico questo? Semplice, perché non metto i miei agenti nella condizione di dover valutare e decidere caso per caso gestendo in strada polemiche e contestazioni, hanno già abbastanza da fare. Fate la spesa nel vostro comune (che sia Lerici, Arcola o Spezia) e abbiate pazienza che il momento è complicato".