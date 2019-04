L'ammiraglio Romani cittadino onorario. E l'idea di un premio per l'impegno quotidiano

Golfo dei Poeti - In apertura del prossimo consiglio comunale di Lerici, in programma lunedì 15 aprile alle 18.00, sarà conferita la cittadinanza onoraria all'ammiraglio Luigi Romani, 96 anni, già comandante generale della Guardia costiera e stimata figura del panorama culturale locale. Un prestigioso conferimento del quale si è parlato stamattina in commissione consiliare. L'occasione è stata propizia per il sindaco Leonardo Paoletti per esprimere la volontà di immaginare un riconoscimento per chi quotidianamente opera per il bene del territorio e della comunità. “Non possiamo dare la cittadinanza a chi costantemente si dà da fare ad esempio nel volontariato o nella manutenzione dei sentieri, ma è giusto pensare a un riconoscimento – ha osservato il primo cittadino -. Un premio che potrebbe portare il nome di un lericino illustre, mi viene in mente il comandante Francesco Tarabotto, Nastro azzurro per la traversata atlantica con il Rex. Vedremo, è qualcosa su cui dobbiamo ragionare”.