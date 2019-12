L'agente consolare Usa al brindisi natalizio della Lega navale lericina

Golfo dei Poeti - Si è svolto sabato scorso, a Villa Marigola, l’appuntamento annuale dedicato allo scambio degli auguri natalizi della Lega Navale di Lerici. Più di cento le persone presenti all’incontro che è stato anche l’occasione per raccontare quanto realizzato dall’ associazione durante il corso del 2019 e anticipare alcune novità che prenderanno il via nel 2020.



“E’ stata una bellissima serata, con un unico filo conduttore: il mare - sottolinea Maurizio Moglia, presidente della Lega Navale di Lerici -. Molti i progetti che siamo riusciti a realizzare nel 2019 e ancor di più quelli in cantiere per il 2020. Sabato abbiamo avuto anche l’onore di avere con noi l’Agente Consolare degli Stati Uniti d’America di Genova, Annamaria Saiano, persona molto positiva ed entusiasta, chissà, magari in futuro riusciremo ad aprire una sede della Lega Navale anche negli Stati Uniti!!!”.



Presenti alla serata il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti ,e Loris Figoli, sindaco di Riccò del Golfo, Comune con il quale la Lega Navale di Lerici ha attivato un’ importante sinergia che proseguirà anche nel 2020. Durante l’incontro è intervenuto il presidente dell’associazione Ricciclò Alberto Loi, che ha coordinato, la scorsa estate, la partecipazione dei bambini di Riccò del Golfo e di Lerici, alla sfilata del Palio, per la Borgata della Venere Azzurra, su progetto artistico del maestro Walter Tacchini.



Ospite d’onore dell’evento l’Agente Consolare degli Stati Uniti d’America di Genova Annamaria Saiano: “E’ stato per me un piacere partecipare alla cerimonia di auguri natalizi della Lega Navale di Lerici - ha sottolineato la dottoressa Saiano - sono molto legata, come Agente Consolare degli Stati Uniti d’America a Genova per la Liguria a questa zona. Ci sono moltissimi cittadini americani residenti e moltissimo turismo statunitense innamorato di questo golfo e di questo mare. La Lega Navale ha un ottimo programma di promozione e di sostegno all’educazione e al rispetto dell’ambiente marino soprattutto per i giovani ed ha anche un’attenzione particolare per quello che è il portato valoriale dell’avvicinarsi al mare con rispetto e solidarietà. Questo perché i giovani devono avere bene in mente questo per il loro futuro e chi ha tradizioni più antiche deve continuare a credere in questi valori.”



Lo scambio degli auguri è stato anche l’occasione per presentare agli intervenuti il nuovo cerimoniere dell’associazione, l’imprenditrice Grace Deagazio mentre la compositrice e cantautrice Alessia Ramusino, ideatrice del flash mob 100 donne vestire di rosso, ha parlato della sua battaglia contro la violenza sulle donne.



Tutela dell’ambiente, formazione, educazione delle giovani generazioni, impegno sociale e sport, questi sono i temi al centro dell’attività dell’associazione anche per il 2020, con l’obiettivo, perseguito dal 1989 ad oggi, di trasmettere ai giovani l'amore per il mare, diffondere lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi.