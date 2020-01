L'Alma sceglie Lerici per i suoi studenti

Golfo dei Poeti - Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana con sede a Parma, per il secondo anno consecutivo sceglie Lerici come location del coaching rivolto agli studenti del Corso Superiore di Cucina provenienti da tutta Italia e dall'estero.

Circa 60 studenti vivranno Lerici e studieranno le eccellenze gastronomiche che il territorio offre per due giorni, venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio.

Nel corso della loro permanenza avranno l'occasione di esplorare borghi, la loro tradizione culturale, il territorio collinare e, soprattutto, conoscere i prodotti gastronomici del posto, approfondendone le peculiarità e scoprendone la filiera.

“Siamo orgogliosi che la scuola di cucina Alma, tra le più prestigiose al mondo, confermi Lerici come meta privilegiata per ospitare due giorni di studio e team building – commenta il Sindaco Leonardo Paoletti -. Il fatto che la scuola scelga i nostri muscoli e le nostre ostriche come protagonisti dei due giorni e che gli chef stellati dei prossimi vent'anni conosceranno e utilizzeranno i nostri prodotti d'eccellenza, portandoli nelle cucine nazionali e internazionali, rappresenta un nuovo importante tassello del percorso di promozione intrapreso dal nostro territorio”.