Intonaco pericoloso, le impalcature 'scippano' il suolo pubblico alla pasticceria

Golfo dei Poeti - Tegola per il noto Caffè Pasticceria Illice di Lerici, guidato da un paio di anni dal giovane Alessio Tocchio. Il Comune ha rilevato che la facciata del condominio al 46 di Via Roma ha parti di intonaco ballerine “pericolose per la sicurezza di terzi nel caso di caduta di materiale sulla via pubblica”, come si legge negli atti. L'amministratore del condominio ha comunicato a Palazzo civico il via ai lavori di ripristino e la contestuale richiesta di suolo pubblico necessaria per installare le impalcature. Così, con apposita ordinanza, il Comune ha sospeso l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico a Illice, che sta al 45 di Via Roma, per consentire il posizionamento delle impalcature per il cantiere che interverrà sul 46 della medesima via. Lo stop al suolo pubblico per l'attività sarà in vigore dal 15 ottobre fino al 14 dicembre.