Intervento sul server, Comune di Lerici a mezzo servizio per tre giorni

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici ricorda che a causa di un intervento tecnico sull’infrastruttura informatica dell’Ente nei giorni 8, 9 e 10 gennaio non sarà possibile effettuare alcuna attività che interessi dati informatizzati in qualsiasi forma. Non saranno possibili interrogazioni ed emissioni di certificati di qualsiasi genere (es. anagrafici, stato Civile ecc.) Non sarà possibile l’emissione di numeri di protocollo e neppure la loro interrogazione.

NON SARA' POSSIBILE IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' SIA ELETTRONICHE CHE CARTACEE



Si precisa che negli stessi giorni verranno disabilitati gli apparecchi telefonici.

Per eventuali emergenze sarà disponibile il numero telefonico 0187 967326 - centrale P.M.