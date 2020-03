Indifferenziato, a Lerici sacchetto qualsiasi e conferimento settimanale

Golfo dei Poeti - Vista l’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Amministrazione Comunale comunica che, qualora si fosse terminata la dotazione di sacchetti arancioni destinati alla raccolta del secco non riciclabile, è consentito conferire tali rifiuti in sacchetti anche non conformi che si hanno a disposizione. "Poiché nell’indifferenziato vanno smaltiti guanti, mascherine e panni/carta utilizzati per pulire e disinfettare - spiegano da Palazzo civico con una nota -, si è infatti deciso di andare oltre il conferimento dei 26 sacchetti annuali sospendendo, per il periodo dell’emergenza, il sistema del sacco conforme precedentemente previsto. Questa decisione persegue un duplice obiettivo: da un lato dare la possibilità di conferire il secco non riciclabile settimanalmente e dall’altro evitare inutili spostamenti per andare in Comune a ritirare i sacchetti. Si fa appello al senso di responsabilità della cittadinanza nel proseguire l’eccellente lavoro svolto fino a oggi sulla raccolta differenziata, prestando massima attenzione a conferire nel secco solo il materiale adeguato. La cittadinanza potrà conferire un sacchetto alla settimana; in caso si riscontrassero anomalie saranno effettuati gli opportuni controlli.

Mai come in questo momento è doveroso prestare attenzione alle corrette modalità di conferimento, per la sicurezza degli operatori della raccolta e per evitare situazioni igieniche inadeguate".



Per la frazione organica è possibile utilizzare i sacchetti biodegradabili dei supermercati, che dovranno essere conferiti all’interno del mastello marrone. Si ricorda che l’utilizzo dei mastelli per l’organico e il vetro è obbligatorio; quando si ritira il proprio contenitore sarà sufficiente igienizzarlo con un detergente. Per la carta è possibile utilizzare sacchetti in carta o scatoloni; per gli imballaggi in plastica e metallo sacchetti gialli semitrasparenti.

Regolare il servizio di raccolta dei pannolini, pannoloni, traverse e materiale sanitario.

Restano comunque operativi: il distributore automatico presente nell’atrio di Palazzo comunale, l’apertura al pubblico su appuntamento dell’ufficio Ambiente (Cel. 3281503179/ e-mail lericidifferenzia@gmail.com), il ritiro di ingombranti e sfalci su appuntamento (numero verde 800 487 711).



