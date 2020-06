In taxi fino al sentiero, Lerici immagina il rilancio del turismo

Golfo dei Poeti - Promuovere itinerari escursionistici in collaborazione con il servizio taxi. Questa l'idea, messa nero su bianco su un recente atto d'indirizzo, dell'amministrazione comunale di Lerici. L'intento è coniugare la promozione del territorio con i mutati orientamenti e necessità dell'era Covid-19. “Analizzate le tendenze dei flussi post-emergenza sanitaria – spiegano da Palazzo civico -, è emerso un netto cambiamento nella fruizione dell'esperienza turistica, alla quale vanno adeguati tanto i contenuti e il linguaggio della comunicazione e della promozione, quanto le politiche dell'accoglienza. Nella promozione e nell'accoglienza turistica si dovrà mettere in campo la creatività e un lavoro sinergico di comunità che, soprattutto nelle piccole destinazioni, potrebbe fare la differenza. È opinione comune di ricercatori ed analisti che i flussi turistici, quando riprenderanno a pieno regime, saranno comunque caratterizzati da aspetti quali frequentazione di mete di prossimità e undertourism - cioè mete lontane dalla folla e ricerca di nuove destinazioni -, predilezione di viaggi individuali rispetto ai viaggi di gruppo, di spostamenti con mezzi propri o con trasporti pubblici non di linea, e ancora interesse per la natura e le attività all'aria aperta, maggiore concentrazione sul valore offerto dalle esperienze di viaggio, caratterizzate da autenticità, sostenibilità, lentezza, scelta di destinazioni 'sicure', in cui sia dimostrata la messa in atto di pratiche igieniche standardizzate e certificate”.



È quindi in quest'ottica che l'Ufficio turistico del Comune ha elaborato una serie di itinerari escursionistici dal mare alla collina, e viceversa, fruibili ad un ampio pubbico di camminatori, non necessariamente esperti. Una serie di percorsi che – questo l'intento contenuto nell'atto di indirizzo approvato dalla giunta Paoletti – gli escursionisti raggiungerebbero a bordo dei taxi, i quali, in alcuni casi, garantirebbero anche il ritorno, altrimenti da gestire in autonomia. Ecco il piano pensato a Palazzo civico:



1) TELLARO - LA SERRA - LERICI Durata: 3 ore

TAXI TOUR: accompagnamento a Tellaro e rientro in autonomia (eventuale rientro da La Serra dopo 2 ore dalla partenza)



2) TELLARO - FIASCHERINO - LERICI Durata: 2 ore

TAXI TOUR: accompagnamento a Tellaro e rientro in autonomia (eventuale rientro da Fiascherino dopo 2 ore dalla partenza, compresa sosta in spiaggia)



3) ZANEGO — TELLARO Durata: 2 ore e 30 (compresa visita al borgo di Tellaro)

TAXI TOUR: accompagnamento a Zanego e rientro da Tellaro



4) ROCCHETTA - LA SERRA — LERICI Durata: 2 ore e 30 minuti

TAXI TOUR: accompagnamento alla Rocchetta e rientro in autonomia



5) LA ROCCHETTA — LA SERRA CON VISITA DEL FODO Durata: 2 ore

TAXI TOUR: accompagnamento alla Rocchetta e rientro dalla Serra



6) FALCONARA — SAN TERENZO Durata: 2 ore (compresa la discesa e rientro in Baia Blu) TAXI TOUR: accompagnamento a Falconara e rientro in autonomia (in alternativa rientro da Falconara dopo sosta in spiaggia)



7) CANARBINO — PUGLIOLA — MARE (LERICI, VENERE AZZURRA O SAN TERENZO) Durata: da 1 a 2 ore (a seconda della variante scelta)

TAXI TOUR: accompagnamento a Canarbino e rientro in autonomia (in alternativa rientro da stazioni intermedie: es. Pugliola o Barcola)



8) CANARBINO — TRE STRADE — SAN TERENZO Durata: da 45 minuti a 2 ore e 30, a seconda delle varianti

TAXI TOUR: accompagnamento a Canarbino e rientro in autonomia (in alternativa rientro da stazioni intermedie: es. Falconara o Solaro)



9) CANARBINO —SAN LORENZO DEL CAPRIONE — ROCCHETTA DI LERICI Durata: 5 ore

TAXI TOUR: accompagnamento a Canarbino e rientro da La Rocchetta di Lerici.



10) MONTI DI SAN LORENZO — ROCCHETTA — LERICI Durata: 3 ore

TAXI TOUR: accompagnamento a Monti di San Lorenzo e rientro in autonomia (in alternativa rientro da La Rocchetta di Lerici o da La Serra)



11) LERICI - MONTEMARCELLO Durata: 3 ore

TAXI TOUR: accompagnamento a Montemarcello e rientro da Tellaro.



In aggiunta, l'Ufficio turismo ha ipotizzato anche i collegamenti via taxi (andata e ritorno) Lerici-Porto Venere, Lerici-Sarzana e Lerici-Cave di marmo di Carrara.

L'amministrazione comunale ritiene che questa idea coniughi risposta al mercato turistico post emergenza, rilancio dell'offerta lericina e messa a sistema di attrattive e risorse del territorio. Palla ora al Servizio turismo del Comune, che dovrà adoperarsi per dare concretizzazione a questi indirizzi, definendo anche gli aspetti tariffari.