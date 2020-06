In spiaggia con la App, ecco come

Golfo dei Poeti - Si chiama 'TuPassi', consente di prenotare per la giornata stessa o dall'oggi al domani, ed è la App che, assieme ai numeri telefonici dedicati, governa la riservazione dei posti nelle spiagge libere di Lerici, in particolare Venere Azzurra, Venere Azzurra scogliera, San Terenzo e Baia Blu. Per usare l'applicazione – adoperabile anche da computer, ci si può arrivare andando sul sito Lerici Coast – occorre registrarsi fornendo numero di telefono, codice fiscale e naturalmente la mail alla quale arriverà il link per la conferma dell'attivazione. Una volta registrati ed effettuato il login (il nome utente è la mail) ci si trova davanti a diverse opzioni, tra queste 'Prenota'. Cliccando, occorre 'scremare', indicando il tipo di servizio (cioè 'Spiagge') e la regione, e in un attimo appariranno le spiagge libere lericine. A quel punto si clicca su 'Prenota', indi su una delle sue voci 'Accesso solo residenti' o 'Servizio accesso alla spiaggia' (se, appunto, non residenti). Passo successivo è selezionare il giorno dal calendario (o si prenota per il giorno stesso o per l'indomani), quindi l'orario di accesso, scorrendo il menù a tendina. Poi si clicca conferma e si riceve il codice chiamata, che resta salvato tra gli 'Appuntamenti' (una delle voci che si incontrano dopo il login).



La prenotazione è annullabile cliccando sull'icona del cestino. Le spiagge libere funzionano su due turni (8.30-13.30 e 14.00-19.00). Dopo due ore di ritardo dall'ingresso in spiaggia previsto in prenotazione, questa viene annullata. E' possibile prenotare per un massimo di quattro persone complessive. “Se si arriva all'ingresso senza prenotazione, si può prenotare anche tramite lo steward fornito di tablet. È possibile h 24 scendere in acqua passando tra le due aree riservate allo stazionamento. E ciò per passeggiare in acqua, nuotare e fare il bagno”, ha spiegato l'altro giorno il sindaco Leonardo Paoletti. Questi infine i riferimenti per prenotare le spiagge libere via telefono: Baia Blu 3476207432; San Terenzo 3296497780; Scogliera Marigola (Loc. Venere Azzurra) 3296497780; spiaggia Venere Azzurra 3517601523 e 3333456492.