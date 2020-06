Il tricolore sul castello: tanti auguri Repubblica Italiana!

Golfo dei Poeti - Molto suggestivo il tributo dei Vigili del Fuoco alla festa del 2 Giugno, in cui si celebra la nascita della Repubblica Italiana dalle ceneri lasciate dal ventennio fascista. Alcuni operatori del comando provinciale spezzino, specializzati in tecniche alpinistiche hanno calato, sulle note dell'Inno di Mameli, il tricolore dalla parete ovest del castello di Lerici. Ad ammirarli da sotto, oltre ai cittadini, anche il sindaco Leonardo Paoletti e il comandante provinciale Leonardo Bruni.

Per garantire lo svolgimento dell'evento senza assembramenti in strada il personale della Polizia locale, i carabinieri della locale stazione, personale della Guardia Costiera e i volontari di Protezione Civile del comune e personale della Pubblica assistenza.