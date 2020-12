Il progetto "Verde mare" fra i vincitori del bando CoopStarUp

Golfo dei Poeti - Missione compiuta per la Cooperativa di Comunità di Lerici il cui progetto “Verdemare” è stato selezionato – unico in Liguria – all'interno del bando CoopStarUp di Legacoop finalizzato ad animazione e rigenerazione urbana, valorizzazione di produzioni locali sostenibili, promozione del turismo ambientale e culturale, recupero e riqualificazione di immobili abbandonati per attività culturale e sociale. Il fondo metterà a disposizione diecimila euro per la realtà lericina per l'avvio della propria attività. “Si tratta di un'immensa soddisfazione – affermano i promotori del progetto – che desideriamo condividere con tutti coloro che ci hanno sostenuto nel corso della campagna di crowdfunding “Pane e olio per La Serra”. Parte del punteggio deriva infatti dal fatto che abbiamo raggiunto e superato l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Certamente anche il progetto che abbiamo presentato ha avuto il suo pese determinante. Ma è lo stesso che abbiamo presentato in campagna e che ha raccolto quasi 300 sostenitori. Un successo, quindi, che pensiamo di poter davvero condividere con tutto il territorio. Oltre ai diecimila euro abbiamo vinto anche importanti aiuti in termini di consulenze e sopporto per strutturare al meglio la Cooperativa di Comunità. Ora – concludono - inizia la parte più interessante: Concretizzare la nostra idea. E anche per questo avremo bisogno del sostegno di tutti”.