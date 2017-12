Il primo dell´anno niente raccolta porta a porta nel comune di Lerici

Golfo dei Poeti - Nel comune di Lerici lunedì 1 gennaio non verrà effettuata la raccolta domiciliare dei rifiuti, così come specificato nel calendario.

Per venire incontro alle esigenze della comunità, l'amministrazione comunale ha deciso di istituire un giro straordinario, dedicato al ritiro di organico e secco non riciclabile, mercoledì 3 gennaio: gli utenti potranno conferire i suddetti rifiuti martedì sera. La scelta di effettuare un giro straordinario, mercoledì 3 gennaio, con esposizione martedì sera, è volta a venire incontro alle esigenze dei cittadini in questo periodo di festa.



Si ricordano gli orari del centro di raccolta Scoglietti per permettere all'utenza una miglior organizzazione nella gestione dei rifiuti: il centro effettuerà orario regolare, fatta eccezione per lunedì 1 gennaio, giornata che vedrà la struttura chiusa: martedì e giovedì dalle 13 alle 17, venerdì dalle 9 alle 13, sabato dalle 13 alle 17 e domenica dalle 9 alle 15.



Anche nel corso delle festività è bene continuare ad attivare azioni virtuose nell'ottica della tutela ambientale: preferire stoviglie riutilizzabili, utilizzare alimenti privi di imballaggi, limitare al minimo lo spreco alimentare, portare i tappi di sughero nei contenitori nell'atrio del Palazzo Comunale e smaltire correttamente l'olio di frittura (al centro di raccolta o nel contenitore in via Milano vicino al campetto) sono solo alcune delle iniziative attraverso le quali ognuno di noi può contribuire alla salvaguardia ambientale.



Per qualsiasi informazione l'ufficio ambiente, nel periodo delle festività, sarà aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.