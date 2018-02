Il monito ai pescatori spezzini: "Ributtate in mare gli squali"

L'intervento di Emanuela Fanelli a Lerici, in occasione dell'adesione al Santuario dei cetacei di sei Comuni liguri.

Golfo dei Poeti - "Balenottera comune - il secondo cetaceo più grande del mondo dopo la balenottera bianca -, il capodoglio, il globicefalo, lo zifio, il grampo, il tursiope, il delfino comune - purtroppo non più così comune - e la stenella". Questi i mammiferi marini del Santuario dei cetacei. Parola di Emanuela Fanelli, in forza ad Enea e Università Politecnica delle Marche, intervenuta ieri a Lerici in occasione dell'adesione all'accordo Pelagos da parte di sei nuovi Comuni (QUI).



"Ma nel santuario - ha proseguito - non ci sono soltanto cetacei. Anche squali, tartarughe, mante. A Porto Venere non molto tempo fa è stato pescato per uno squalo pellegrino. Un errore, che ha lasciato costernati i pescatori. Era un esemplare piccolo, giovane: da asulto, questo animale raggiunge gli 8-10 metri di lunghezza. Casi simili, sempre in zona, hanno riguardato uno squalo volpe e delle verdesche. E tanti squaletti vengono tirati su al largo del Tino. Un messaggio ai pescatori: se pescate degli squali, ributtateli subito in mare. Sono specie quasi tutte a rischio, rare, vulnerabili. E non c'è una normativa precisa: chi li pesca non viene multato".