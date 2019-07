Il grido 'No Masterplan' in faccia alla Piscina naturale

Golfo dei Poeti - Mentre lato Porto Venere andava in scena la mega festa della Piscina naturale, lato Palmaria, al Terrizzo, trovava espressione l'annunciato flash mob per dire no al Masterplan che punta a riqualificare l'isola. Una mobilitazione organizzata dal Laboratorio Palmaria, che ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa: “Tutti gli occhi della Piscina naturale – così gli attivisti - erano puntati sull'enorme striscione 'No Masterplan' che occupava la punta dell'Isola Palmaria di fronte a Porto Venere. Grande risultato per il flashmob organizzato dal gruppo Palmaria Sì Masterplan No con la partecipazione di moltissimi entusiasti difensori dell'Isola, impegnati per un turismo responsabile”. Nel corso della mattinata sono state fornite informazioni sulle proposte del Laboratorio Palmaria, che da tre anni sta lavorando sul progetto alternativo al Masterplan, rispondendo alle richieste di delucidazione arrivate dalle persone presenti sull'isola per godersi questo sabato assolato.



Al mob hanno preso parte anche Alice Salvatore e Marco De Ferrari, capogruppo e consigliere regionali del Movimento cinque stelle. “Il progetto contro cui ci battiamo tutti è una presunta riqualificazione e valorizzazione della Palmaria che, essendo Patrimonio dell’Unesco e parte del Parco Naturale regionale di Portovenere, va invece difesa e preservata dagli appetiti cementizi di Toti”, hanno dichiarato, pronti a proseguire il loro impegno per “preservare il gioiello di biodiversità dell’isola della Palmaria finita nel mirino della speculazione immobiliare”. E dal Laboratorio Palmaria fanno appello a quanti vogliono contribuire alla causa affinché si iscrivano ai gruppi di lavoro inviando una e-mail a laboratoriopalmaria.consigli@gmail.com, senza dimenticare il lato social della faccenda (PalmariaSI MasterplanNO su Instagram e Facebook).