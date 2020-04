Il fitness a casa in passamontagna con gli incursori del Comsubin

Golfo dei Poeti - Allenarsi in salotto come le forze speciali della Marina Militare. Un'iniziativa che arriva direttamente dalla Fortezza del Varignano, sede del rinomato Comsubin. Sul canale YouTube della forza armata è presente da oggi un tutorial di circa 25 minuti per una sessione completa di allenamento condotta da due incursori e filmata all'interno della palestra della base nel Golfo della Spezia. Si parte dal riscaldamento mutuato dallo yoga con esercizi a corpo libero e attenzione alla respirazione. E poi via con piegamenti e affondi, utilizzando al massimo un paio di bottiglie d'acqua come pesi. Niente a che vedere con la massacrante disciplina di allenamenti a cui sono sottoposti quelli del Comsubin, ma un ottimo modo per tenersi in forma in questo periodo che molti italiani devono obbligatoriamente passare in casa.