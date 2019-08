Golfo dei Poeti - Dopo John Legend, Kate Moss, Matt Damon e i Reali del Belgio ieri è arrivato Sam Smit, il cantante britannico dichiaratosi "genderqueer" ovvero nè maschio nè femmina. E' sbarcato all'Isola Palmaria e a ha pranzato alla Locanda Lorena di Giuseppe Basso. Sam, conosciuto per i suoi successi planetari "Stay with Me e I'm Not the Only One" era con altri quattordici amici insieme ai quali hanno gustato pesce e trenette al pesto.