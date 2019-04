Il brand di Lerici? L'associazione che aiuta i bambini e le loro famiglie

'Il porto dei piccoli' dal 2005 sta accanto all'infanzia alle prese con l'esperienza della malattia. Lerici sposa l'impegno della onlus e ne imprime il simbolo sulla programmazione estiva.

Golfo dei Poeti - Lerici si prepara a un'estate all'insegna de 'Il porto dei piccoli', la onlus di natali genovesi che dal 2005 opera – in corsia e a domicilio – per portare conforto, gioco e cultura del mare nella vita dei bambini malati e delle loro famiglie. Come spiegato oggi pomeriggio nel corso di una conferenza stampa dedicata all'intesa tra il Comune e l'associazione, tutti i materiali promozionali dell'estate lericina - imminente l'uscita del tabloid - porteranno impresso il logo de 'Il porto dei piccoli' e gli eventi saranno accompagnati dagli stand informativi della onlus. E in occasione di prestigiose rassegne quali 'Suoni dal Golfo' e 'Lerici legge il mare' 'Il porto' potrà avere meritata ribalta, presentandosi al pubblico. “L'idea di legarci a 'Il porto dei piccoli' ci ha subito conquistati – ha dichiarato il sindaco Leonardo Paoletti -, del resto la preziosa attività dell'associazione è in linea con l'azione di questa amministrazione, attenta alla famiglia, alla scuola, all'infanzia. Credo proprio ci siano i presupposti per un legame duraturo”. È partito dal nome della onlus l'intervento della direttrice Gloria Camurati: “Un porto significa riparo, aiuto, accoglienza, cioè quanto proponiamo ai bambini e alle loro famiglie in via del tutto gratuita e in diverse regioni italiane. Operiamo e cresciamo grazie esclusivamente al sostegno privato – cittadini e imprese -, necessario anche per sostenere il nostro personale specificatamente formato per rapportarsi con l'infanzia e rispondere a molteplici esigenze”. Una ventina i dipendenti della onlus – due erano presenti oggi, le giovani Chiara Allegri e Valentina Gratteri -, affiancati da circa quaranta volontari. Alla Spezia 'Il porto dei piccoli' opera in Pediatria e segue a domicilio quindici bambini. Oltre 10mila quelli coinvolti dal 2005 ad oggi tra Liguria, Piemonte, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Roma e Malta. Sempre di più gli ospedali in cui è presente la onlus, che quattordici anni fa è partita dal Gaslini: da quello dell'Isola d'Elba al Bambin Gesù di Roma, passando per il Regina Margherita di Torino, per fare qualche esempio. E con l'obbiettivo di approdare al Meyer di Firenze.



“Naturale per chi opera sul mare aiutare 'Il porto dei piccoli' e le sue iniziative. Positivo coinvolgere Lerici, ero sicuro avremmo trovato pronta risposta, qua c'è una marcia in più”, ha affermato nel suo intervento Alessandro Laghezza, timonieri degli spedizionieri marittimi spezzini e consigliere della onlus. “Quando anni fa Gloria Camurati si è fatta avanti con tutto il suo entusiasmo, parlando di questi progetti portati avanti da personale altamente formato, non abbiamo potuto dire di no”, ha detto l'ammiraglio Roberto Camerini, già alla guida del Comando marittimo nord, parlando del convinto sostegno della Marina militare a 'Il porto'. Un sostegno che arriva anche dalla Guardia costiera, rappresentata oggi dal comandante del presidio lericino Cristian Apollonio, che ha sottolineato la capacità del mare di farsi “mezzo e simbolo di altruismo e aiuto al prossimo”. Al fianco del sodalizio anche la Società marittima di mutuo soccorso (presente il presidente Bernardo Ratti) e la Lega navale lericina, il cui presidente Maurizio Moglia ha dato notizia della cena benefica a favore della onlus – che riceverà l'intero incasso – in programma il prossimo 4 maggio a Villa Marigola. Stand dell'associazione accompagneranno anche l'evento dedicato alle vele latina (10,11,12 maggio) e Fondali puliti (8,9 giugno).



'Il porto dei piccoli', con sede in Viale Fieschi 19/9 a Genova, può essere sostenuto anche con il 5 per mille. Per informazioni chiamare lo 010.8593458 o scrivere a info@ilportodeipiccoli.org