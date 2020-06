Il benvenuto a Salvini: "Lerici terra di naviganti, 'porto chiuso' è un ossimoro"

Golfo dei Poeti - Intervento di un gruppo di cittadini in occasione dell'arrivo a Lerici del leader della Lega Matteo Salvini, in programma oggi pomeriggio



Lerici è terra di naviganti, da secoli. Naviganti che hanno attraversato tutti gli Oceani senza mai dimenticare la prima regola della Gente di Mare, la solidarietà e l'aiuto a chi è in difficoltà, in mare e nella vita. Senza se e senza ma: chi chiede aiuto va aiutato, specialmente i più deboli. Terra di Democrazia, paese Risorgimentale per eccellenza, da sempre libero, Lerici non può accettare chi disprezza il "diverso" chi rifiuta una mano a chi ha bisogno. Il "porto chiuso", è un ossimoro. I porti sono aperti ai commerci, alle idee, allo scambio di culture, alla solidarietà. Il Mare è libertà, il confronto con l'altro è sempre stato occasione di crescita e di ricchezza. Come detto tutti sono accolti, certo, ma chi è contrario a queste semplice regole di civiltà, non è il benvenuto a Lerici.



Giovanni Agnellini, Agostino Barbetta, Cristina Baldassini, Zaide Barreto, Maria Laura Botto, Alice Cabano, Italo Calò, Ester Ceccarelli, Tiziana Cima, Anna Maria Cimpri, Fabio Conte, Giovanni Cortellezzi, Giacomo Dallari, Anna D'Alessio, Silvana Dani, Antonio De Biasi, Mauro De Luca, Fabrizio Dei, Lorenzo Di Carlo, Emanuele De Luca, Claudia Fazzi, Massimo Ferrari, Michelangelo Fiore, Mino Fiore, Pietro Fiore, Stefania Furia, Marcella Gambino, Alessandro Giorgi, Emiliano Giorgi, Ketty Gattoronchieri, Marco Iozzelli, Achille Lanata, Luciana Lanata, Giulia Lupi, Alessandro Manfredi, Margherita Manfredi, Laura Malatesta, Sandra Montecchio Nunez, Claudio Morelli, Andrea Musetti, Riccardo Padula, Emma Maria Pagani, Alberto Paganini, Memi Passalacqua, Paola Pescatori, Greta Quadrati, Bernardo Ratti, Alessandra Repetto, Gian Andrea Rolla, Marco Sturlese, Coclite Tamberi, Olga Tartarini, Lorenzo Tavernelli, Graziana Vigiani, Elisa Zanello